Smart Mobility: Lucente a Futuro Direzione Nord

L’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia Franco Lucente sarà tra i relatori protagonisti della nuova edizione di Direzione Nord, il prossimo 26 giugno presso la Fondazione Stelline in Corso Magenta 61 a Milano. L’iniziativa è organizzata da Fondazione Stelline insieme a Inrete e all’Associazione ITALIASTATODIDIRITTO. con il contributo di Regione Lombardia e il patrocinio del Comune di Milano. “Mete raggiungibili, obiettivi sostenibili” è il filo conduttore della giornata.

“Smart mobility: il futuro in movimento”

Lucente interviene alle 12.30 nel panel intitolato “Smart mobility: il futuro in movimento” assieme a Jonathan Lobati, Presidente Commissione V Territorio, infrastrutture e mobilità Regione Lombardia; Arianna Censi, Assessora alla Mobilità Comune di Milano; Donatella Sciuto, Rettrice Politecnico di Milano; Geronimo La Russa, Presidente dell’Automobile Club Milano; Armando Brunini, Amministratore Delegato SEA; Beniamino Lo Presti, Presidente Milano Serravalle; Angelo Costa, Amministratore Delegato Arriva Italia.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Milano e l’Italia: la nuova edizione di Direzione Nord

Milano e l’Italia. La dimensione urbana della città che sale e la dimensione nazionale, quella di un Paese che, nonostante pandemia e guerra, potrebbe vedere il proprio Pil aumentare del +1,8%. Un’ambizione condivisa: quella di stimolare la crescita, l’innovazione e il welfare per tutti. In una parola: il futuro. Non senza affrontare emergenze e incognite: abitativa, ambientale, formativa, di innovazione, di salute e di messa a terra del Pnrr. Ecco allora che la direttrice di questa 20esima edizione di Futuro Direzione Nord non può che passare da Milano.

A Futuro Direzione Nord il 26 giugno ci saranno tra gli altri il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, il Ministro del Turismo Daniela Santanchè, il Ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo.