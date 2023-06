Rigenerazione urbana: il viceministro Vannia Gava a Futuro Direzione Nord

La rigenerazione urbana è uno strumento essenziale per la trasformazione di quartieri obsoleti o degradati in aree economicamente produttive

La rigenerazione urbana è uno strumento essenziale per la trasformazione di quartieri obsoleti o degradati in aree economicamente produttive. Una pratica che, però, necessita di attenzione alla sostenibilità. Sia in direzione economica che verso l’ambiente.

Ospite anche l’Assessore all’Ambiente e Clima Regione Lombardia

Se ne parlerà anche con il viceministro all’Ambiente e alla Sicurezza Energetica, Vannia Gava, ospite lunedì 26 giugno della nuova edizione di Direzione Nord, il prossimo 26 giugno presso la Fondazione Stelline in Corso Magenta 61 a Milano. Al panel, dal titolo, Per una rigenerazione urbana sostenibile, prenderanno parte anche: Giorgio Maione Assessore all’Ambiente e Clima Regione Lombardia, Giancarlo Tancredi Assessore alla Rigenerazione Urbana Comune di Milano, Francesco Mascolo Amministratore Delegato MM Spa, Yuri Santagostino Presidente CAP Holding e Paolo Giarda Responsabile Energie Rinnovabili Carbotermo.

Milano e l’Italia: la nuova edizione di Direzione Nord

Milano e l’Italia. La dimensione urbana della città che sale e la dimensione nazionale, quella di un Paese che, nonostante pandemia e guerra, potrebbe vedere il proprio Pil aumentare del +1,8%. Un’ambizione condivisa: quella di stimolare la crescita, l’innovazione e il welfare per tutti. In una parola: il futuro. Non senza affrontare emergenze e incognite: abitativa, ambientale, formativa, di innovazione, di salute e di messa a terra del Pnrr. Ecco allora che la direttrice di questa 20esima edizione di Futuro Direzione Nord non può che passare da Milano.

A Futuro Direzione Nord il 26 giugno ci saranno tra gli altri il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, il Ministro del Turismo Daniela Santanchè, il Ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo.