Passaporti, fine di un incubo. La nostra petizione ha vinto

Perché leggere questo articolo? Il progetto Polis per il rinnovo dei passaporti è finalmente stato esteso a tutta Italia. La nostra petizione ha vinto.

Abbiamo vinto, tutti quanti! Non c’entrano le elezioni Europee o gli Europei di calcio. È una vittoria di civiltà: il progetto Polis è stata esteso a tutta Italia. Da luglio sarà possibile rinnovare il passaporto in tutti gli uffici postali del Paese, non più solamente nei comuni fino a 15mila abitanti. Un’odissea tutta italiana, quella del rinnovo di un comunissimo oggetto, può finalmente volgere al termine. Siamo orgogliosi di aver contribuito a questo risultato attraverso una petizione che ha raccolto 20mila firme e che abbiamo presentato a politici e decisori nell’ultima rassegna di Futuro Direzione Nord, lo scorso 6 maggio. Una vittoria importante, alla quale siamo orgogliosi di aver dato il nostro contributo!

L’odissea del rinnovo passaporti giunge finalmente al termine

Rilascio passaporti, uno scandalo tutto italiano. Richiedere o rinnovare il documento nel nostro Paese è sempre stato un vero e proprio incubo. Un’odissea disseminata di ostacoli e infiniti tempi di attesa accumulati durante il Covid. Il sistema infatti si è intoppato con la pandemia e, da allora, non si è ancora ripreso. Le “code” digitali in Questura continuano ad allungarsi, creando disservizi e danni economici sia per i viaggiatori che per le agenzie specializzate. Sono più di 52 mila i viaggi internazionali a rischio quest’anno, per 200 milioni di perdite di fatturato. Che si aggiungerebbero alle già pesanti ricadute registrate nel biennio 2022-2023, che hanno mandato in fumo 300 milioni di euro. L’Italia vanta di avere uno dei passaporti più forti del mondo, peccato che sia una chimera riceverlo a causa della complessità e dei ritardi per fissare un semplice appuntamento.

La soluzione per porre fine a questa disavventura sembra finalmente essere arrivata. Dallo scorso marzo è stato avviato il progetto Polis di Poste Italiane. Il rilascio del passaporto potrà avvenire negli uffici postali o direttamente a casa. Inizialmente si trattava di un’iniziativa ancora sperimentale, che riguardava solamente 7 mila piccoli Comuni italiani con un massimo di 15 mila abitanti. Venerdì scorso il direttore generale di Poste Italiane Giuseppe Lasco ha annunciato che da luglio sarà possibile chiedere e rinnovare il proprio passaporto in tutti gli uffici postali d’Italia.

La classifica dei ritardi per i passaporti: maglia nera a Bari e Cosenza

Da Nord a Sud la situazione era fuori controllo. Un anno fa le Questure e i commissariati hanno iniziato ad andare in sofferenza a causa delle molteplici richieste di passaporto per viaggiare fuori dall’Unione europea. Alle soglie della primavera 2024, quando si torna a programmare e prenotare le vacanze estive, la situazione è peggiorata. Con uffici presi d’assalto e danni per le agenzie di viaggio stimati in 200 milioni di euro.

Un’inchiesta del Sole24Ore conferma l’emergenza in atto. Secondo l’indagine, la maglia nera per i ritardi spetta a Bari e Cosenza, dove risulta impossibile prendere un appuntamento per il rilascio del passaporto. Vale però lo stesso a Torino, Perugia, Assisi, Spoleto. Sul podio dei ritardi c’è anche Venezia, dove sono necessari 10 mesi d’attesa, seguiti dagli otto di Bolzano e i sette di Cagliari. A Milano l’attesa è a 90 giorni. A Roma bisogna aspettare circa due mesi e mezzo, mentre a Firenze tra le tre e le quattro settimane. Più fortunate, invece, Genova, Palermo, L’Aquila, Aosta, Trieste e Potenza, in cui l’attesa è di appena quattro giorni.

La vittoria della nostra petizione

Gli italiani troppo a lungo sono stati costretti a giocare quotidianamente con la lotteria degli appuntamenti per ottenere il passaporto. In questo caso non si vince niente, ma si perde come sistema Paese. E True-News.it è orgogliosa di aver contributo a dire basta questo scandalo. Per far sì che l’attesa del viaggio – e del passaporto – non sia essa stessa un’odissea.