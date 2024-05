Trentin (Siriam Veolia) a Direzione Nord: “Neutralità tecnologica, unico approccio possibile”. VIDEO

La centralità della neutralità tecnologica. Ne ha parlato Emanuela Trentin, Amministratrice Delegata Siram Veolia, intervendo alla 22esima edizione di Direzione Nord lunedì 6 maggio. “Oggi non esiste la tecnologia capace di portarci verso la decarbonizzazione, soprattutto per gli obiettivi estremamente sfidanti che l’Europa ci ha dato – ha spiegato -. Quindi crediamo che l’approccio di neutralità tecnologica sia l’unico possibile. Il segreto sta nell’integrare, infatti, le diverse soluzioni che dipendono dal singolo contesto, dal singolo cliente con cui Veolia stessa opera. Dunque: scegliere la tecnologia, il mix di tecnologie migliori disponibili sul mercato in modo da raggiungere al meglio gli obiettivi che ci siamo preposti”

Trentin ha parlato anche di partneriato-pubblico-privato, che “rappresenta la formula contrattuale che consente da un lato di avere una migliore finanza a disposizione del pubblico, ma soprattutto mettere a disposizione competenze e capacità progettuale del privato. L’approccio che noi proponiamo per il partenariato pubblico-privato è quello di superare una logica relativa e legata strettamente al costo storico ma parlare piuttosto di “Pay by results”, che tra l’altro è estremamente coerente con un approccio neutrale rispetto alla tecnologia, proprio perché l’obiettivo non è tanto implementare una singola tecnologia, quanto raggiungere una serie di obiettivi, che non sono solo il risparmio energetico e di costo, ma sono un po’ più ampi. Quindi l’approccio che noi proponiamo è quello di abbracciare i risultati dal punto di vista ambientale, sociale, del personale ed economico finanziario”.

Il panel “Dalle infrastrutture all’energy: gli strumenti per una maggiore competitività”

Trentin ha partecipato al panel a tema Dalle infrastrutture all’energy: gli strumenti per una maggiore competitività. Con lei Alessandro Morelli, sottosegretario di Stato con delega al Cipess, Claudia Maria Terzi, Assessore Infrastrutture di Regione Lombardia, Pietro Boiardi, Amministratore Delegato Milano Serravalle e Arianna Sansone, Responsabile Relazioni Istituzionali Carbotermo.

La 22esima edizione di Direzione Nord, a tema “Road to Europe”, si è svolta lunedì 6 maggio presso l’Auditorium della sede di Assolombarda in Via Pantano 9 a Milano. La kermesse è statapromossa dalla Fondazione Stelline insieme a Inrete, in collaborazione con Assolombarda e con il contributo di Regione Lombardia. True-news.it è stato media partner dell’evento. Nell’arco della giornata si sono alternate numerosi esponenti delle istituzioni come il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, il Ministro per l’Istruzione e il Merito Giuseppe Valditara, la Ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella, il Viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, il Sottosegretario di Stato con delega al Cipess Alessandro Morelli, il governatore lombardo Attilio Fontana.