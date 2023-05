Pupi Avati, chi è la moglie Amelia Turri: matrimonio e figli

La moglie di Pupi Avati, detta Nicola Avati, è assieme al regista da quando erano giovani. Ecco chi è.

Pupi Avati, chi è la moglie

Pupi Avati è sposato con Amelia Turri, che ha conosciuto prima di sfondare con una carriera nel mondo del cinema. La donna, emiliana di origini, era al fianco giovane Pupi Avati anche quando sognava di diventare un musicista, seguendo una passione che coltiva ancora oggi. I due, che sono stati fidanzati diversi anni, poi si sono sposati, innamoratissimi l’uno dell’altra.

La crisi e la nuova pace tra i due

Pupi e Amelia, però, hanno vissuto anche momenti difficili per la loro relazione. Il loro rapporto, infatti, si era incrinato dopo sette anni di matrimonio e rischiava di mandare all’aria tutta la loro storia d’amore. Il motivo? La colpa è del regista, che aveva tradito Pupi con un’altra donna. A tal riguardo, come raccontato da lui stesso in un’intervista a Romasette, ha raccontato: “Vi sembrerà strano ma chi fa il regista cinematografico ha la misteriosa prerogativa di piacere alle ragazze. Me ne sono molto approfittato e dopo 7 anni di matrimonio e due figli ho messo su un’altra storia d’amore“.

Il secondo matrimonio

Dopo un lungo corteggiamento e le giuste tecniche di seduzione, Pupi Avati è riuscito a conquistare la sua Amelia Turri per convincerla a risposarsi con lui, riuscendo così a riconquistare la donna della sua vita.

Figli

Dal matrimonio tra Pupi Avati e la moglie sono nati tre figli: Mariantonia nel 1966 (regista), Tommaso nel 1969 (sceneggiatore) e Alvise nel 1971 (animatore 3D).