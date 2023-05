Ops l’ho detto, l’ultimo singolo dello Stato Sociale: testo e video

A fine mese non si può non menzionare l'ultimo singolo dello Stato Sociale, dal titolo Ops l'ho detto. Autentica critica alla società.

A fine mese non si può non menzionare l’ultimo singolo dello Stato Sociale, dal titolo Ops l’ho detto. Una vera e propria critica alla società di adesso, tipica del gruppo bolognese.

Ops l’ho detto, il testo dell’ultimo singolo dello Stato Sociale

Nell’ultimo anno lo Stato Sociale si sta superando, dimostrando di avere tanto da raccontare. A dimostrarlo il pezzo Ops l’ho detto, musicalmente vivace. Un sound che attira l’attenzione e fa ballare, ma soprattutto riflettere. Un singolo che punta a “scomodare” l’ascoltatore, come molti della band emiliana.

Di seguito il testo del brano:

Rubo sempre al frigo bar dentro un albergo

Bevo tutto quello che mi viene offerto

Ti tradisco e molto spesso mi diverto

Ops, l’ho detto

Per la musica ma anche per il successo

Per l’amore ma più spesso per il sesso

Chi parla di famiglia naturale è un gay represso

Ops, l’ho detto

Il desiderio poi ti passa con una sega

Siamo tutti una razza unita, unita nella sfigaE chi non l’ha capito: o è scemo o è della Lega

Ops, l’ho detto

E tutte ‘ste canzoni quanto rompono i coglioni

E i tradimenti sopravvivono anche ai grandi amori

Quando ci sentiamo vuoti dentro, andiamo fuori

Sai, la gentе è strana, fattelo dire da un figlio di puttana

Uh-uh, uh-uh

Uh-uh (Ehi, komparema), uh-uh

Studio una vita, ma fa più soldi lui con la coca

Giochi alla Sisal, pеrò racconti che ci sei sopra

E la vita è una e mezzo, è una sola

Tu la posti tutta sui social, mi rattrista, però su Insta è vida loca

A Milano sono tutti soli, mentre a Bolo nessuno ha i soldi

La tua tipa non è Yoko Ono e tu sembri Massimo Boldi

Spendo oggi quello che fai in un anno

Mentre dormi, son fuori e mi sballo

Sciroppo, lo bevo come alcol, ops, l’ho detto

E tutte ‘ste canzoni quanto rompono i coglioni

E i tradimenti sopravvivono anche ai grandi amori

Quando ci sentiamo vuoti dentro, andiamo fuori

Sai, la gente è strana, fattelo dire da un figlio di puttana

Uh-uh, uh-uh

Uh-uh, uh-uh

Il sogno americano è farsi da soli

Il sogno degli influencer è fare gli scrittori

Il sogno italiano è di non fare un cazzo (Neanche una rima?)

Ops, l’ho detto

Il video della canzone