Federica Pellegrini incinta: foto indizio sui social e notizia lanciata da Dagospia

Federica Pellegrini incinta: dalle vacanza arriva uno scatto sospetto dell'ex regina del nuoto che potrebbe essere in dolce gravidanza.

Federica Pellegrini incinta: la notizia è stata lanciata prima da Dagospia commentando uno scatto dell’ex regina del nuoto. Poi, quando le immagini in costume della Diva sono stati condivisi su Instagram qualcuno ha fatto addirittura gli auguri per la prima gravidanza. Per ora nessuna smentita con la chiara voglia sempre annunciata di una gravidanza da parte dell’ex campionessa di nuoto.

Federica Pellegrini incinta: foto indizio sui social

Federica Pellegrini potrebbe essere incinta. Dopo il matrimonio dalle spiagge di Sabaudia dove l’ex regina del nuoto è in vacanza con Matteo Giunta, arriva la possibile notizia. Solo qualche mese fa da Fabio Fazio a Che tempo che fa, il conduttore e la Pellegrini avevano parlato della possibilità che potessero arrivare eredi: “Speriamo ci siano eredi di Federica…”, aveva scherzato Fazio. Federica Pellegrini ha poi replicato: “Ci saranno”. Infine aveva detto in conclusione: “Erede professionale, nel nuoto”.

La notizia lanciata da Dagospia

La notizia della possibile gravidanza della Pellegrini è stata lanciata da Dagospia, il sito di gossip che spesso le spara grosse ma altre volte ci prende. Gli scatti posi sono stati pubblicati su Instagram con qualche commento molto sospetto. “Si vede il pancino, finalmente era ora. Auguri”, ha scritto un fan nel vedere la serie di foto.