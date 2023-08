Chi è Bryan Johnson, il magnate che sogna l’immortalità (ma non trova fidanzata)

Il milionario statunitense Bryan Johnson si è dato un obiettivo semplice: vivere fino a 200 anni d’età. Il magnate è noto da anni per l’impegno quotidiano con cui persegue tale scopo. Con una routine praticamente impossibile da seguire per le persone a lui più vicine. Infatti, ha confessato lui stesso, non riesce a trovare una fidanzata.

Il decalogo di Bryan Johnson (che tiene alla larga ogni potenziale fidanzata)

Sarà perchè tutti i pasti devono essere consumati entro le 11 di mattina? O perchè bisogna andare a letto non più tardi delle 20.30? O ancora perchè Johnson non vuole condividere il letto in cui dorme con nessuno? O perchè la mattina non ama parlare?

Tutte richieste da lui messe nero su bianco in una sorta di decalogo. Che tiene alla larga tutti: “Sono single. Quando ho provato ad uscire con qualcuno, la prima cosa che ho fatto è stato fornire loro un elenco di 10 cose imprescindibili: tra queste c’è il mio ciclo del sonno. Se le persone hanno la fortuna di poter stare in stanze separate, è sostanzialmente meglio. Concordare con una persona un orario per andare a dormire è davvero complicato“.

Chi è Bryan Johnson, il magnate che sogna l’immortalità

Bryan Johnson è divenuto celebre recentemente quando, come parte del suo percorso per non invecchiare, aveva iniziato ad iniettarsi il sangue del proprio figlio minorenne. Pratica tuttavia presto abbandonata perchè come riconosciuto da lui stesso, “non funziona”. Johnson ha ricevato quasi 800 milioni di dollari vendendo a PayPal la sua attività Braintree, specializzata in sistemi di pagamento mobile e web per società di e-commerce, che aveva precedentemente acquisito Venmo nel 2012 per 26,2 milioni di dollari.